В Татарстане половина случаев отравления алкоголем приходится на безработных

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане половина из зарегистрированных в январе — июне 2022 года случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями пришлась на безработных граждан. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Доля работающего населения в числе отравившихся алкоголем и спиртосодержащими жидкостями составила всего 12,8%. Еще 13,3% приходится на пенсионеров.

Зарегистрированы в Татарстане и случаи алкогольных отравлений среди несовершеннолетних. Так, на школьников за отчетный период пришлось 8,4%, на учащихся — 1,8%.

Фото: Максим Платонов

За январь — июль в Татарстане зарегистрировали 383 случая острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года их число сократилось, но всего на 1%.

Чаще всего жители Татарстана отравляются этанолом, на него в январе — июле 2022 года пришлось 74,2% от всех случаев отравления. Доля неуточненного спирта в структуре отравлений составила 18%, из которых 5,8% — на суррогаты алкоголя.



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Татьяна Демина