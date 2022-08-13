Число острых отравлений алкоголем в Татарстане держится на уровне прошлого года

Фото: Максим Платонов

В Татарстане число острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями держится почти на уровне прошлого года. За семь месяцев 2022-го в республике зарегистрировали 383 таких случая, что всего на 1% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Чаще всего татарстанцы отравляются этанолом, на него в январе — июле пришлось 74,2% от всех случаев оправления, сообщает Управления Роспотребнадзора по Татарстану. Еще 18% приходится на неуточненный спирт, в том числе 5,8% — на суррогаты алкоголя.

Доля отравлений метанолом в общей структуре составила 6%. Еще 1% пришелся на другие спирты, а 0,8% — на 2-пропанол.

Напомним, за первое полугодии в Татарстане зафиксировали 346 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Таким образом, в июле их число составило 37.



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Татьяна Демина