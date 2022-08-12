СМИ: расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком

Федеральное бюро расследований проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже. Это может обернуться для него тюремным сроком, пишет газета Politico со ссылкой на ордер на обыск в имении Трампа.

Сам экс-президент заявлял, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам Трампа, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он был готов отдать их властям добровольно.

Фото: pxhere.com

Об обысках в имении экс-политика СМИ сообщили на этой неделе. По данным СМИ, ФБР могли заинтересовать документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома. Уточняется, что обыски могут быть связаны с возможным участием Дональда Трампа в выборах президента Америки в 2024 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина