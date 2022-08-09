СМИ: в имении Трампа прошли обыски

В имении бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго прошли обыски, сообщает издание New York Post со ссылкой на свидетеля. По его словам, в обыске участвовали «по меньшей мере 100 агентов ФБР».



Источники газеты New York Times сообщают, что ФБР могли заинтересовать документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, сообщает «РИА Новости».

Также сообщается, что обыски могут быть связаны с возможным участием Дональда Трампа в выборах президента Америки в 2024 году.

Фото: pxhere.com

В июле Трамп заявлял, что принял решение об участии в выборах 2024 года. Он выразил уверенность в победе в случае участия.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко