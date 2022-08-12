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В Казани 15% воспитанников спортшкол занимаются неподходящим для них видом спорта

20:20, 12.08.2022 3
В Казани 15% воспитанников спортшкол занимаются неподходящим для них видом спорта
Фото: mon.tatarstan.ru

В Казани 392 воспитанника спортивных школ прошли диагностику, которая позволяет выявить предрасположенность ребенка к определенным видам спорта и эффективно подготовить его к соревнованиям. Об этом рассказал председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Альберт Салихов.

По результатам пройденного тестирования установлено, что 15,1% детей занимаются неподходящим для них видом спорта. Программу диагностики запустили в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма на базе учебно-диагностического центра.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тестирование детей и подростков в возрасте от 5,5 до 12,5 года проводится на безвозмездной основе на базе СШОР «Физкультурно-спортивное объединение «Авиатор». Для диагностики используется программно-аппаратный комплекс «Стань чемпионом», сообщается на сайте мэрии Казани.

В прошлом году в Татарстане на развитие спортивных школ выделили 46 млн рублей по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». На эти средства образовательные учреждения обновили автобусный парк и спортивную инфраструктуру.

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Татьяна Леухина
СпортОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 авг
    В Казани 392 автомобиля марки "Таз" прошли диагностику(гадание по картам таро), которая позволяет выявить предрасположенность автомобиля к ракетно-космическим пускам на малую орбиту и эффективно подготовить его к старту. Об этом рассказал председатель ракетно-испытательного полигона и спортивных-забав города А.С.
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  • Анонимно 13 авг
    Интересно, кому нужны "чемпионы", которых не допускают до международных стартов?
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  • Анонимно 13 авг
    Да, конечно, высокорослые дети должны играть в шахматы и шашки.
    Они более защищены от стресса и ожирения из-за высокого уровня гормона роста в крови.
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