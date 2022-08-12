В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака
В воздухе Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенную концентрации аммиака выявил ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Она достигла 0,2 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 4 августа по 7 часов 12 августа.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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