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В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака

19:20, 12.08.2022
В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воздухе Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенную концентрации аммиака выявил ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Она достигла 0,2 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.

Фото: скриншот

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 4 августа по 7 часов 12 августа.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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