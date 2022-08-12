Офлайн-режим цифрового рубля планируют реализовать в 2025 году

Банк России планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 году и намерен подключить небанковских финансовых посредников, финансовые платформы и биржевую инфраструктуру, об этом сказано в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики.



Поэтапное подключение к платформе цифрового рубля всех кредитных организаций планируют начать в 2024 году, тогда же рассчитывают увеличить количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов.

Платежи с использованием цифровых рублей в пользу государства, а еще от государства в пользу физических лиц и предприятий (С2G, B2G, G2C, G2B) станут доступными по мере готовности Федерального казначейства.

Фото: flickr.com

Напомним, прототип цифрового рубля создали в декабре 2021 года. Пилотные операции начали проводить в феврале этого года, в пилотную группу вошли 12 банков.



Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в апреле заявляла, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет. По ее словам, регулятор рассчитывает определиться с дорожной картой по внедрению такой валюты уже в следующем году.



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Маргарита Головатенко