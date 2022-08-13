Празднование дня машиностроителя а Татарстане оценили в 6 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (День машиностроителя-2016)

На празднование дня «День машиностроителя 2022» в Татарстане потратят почти 6 миллионов рублей из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель, которого ищет Министерство промышленности и торговли, обязуется обеспечить транспортировку участников праздника из Казани в Набережные Челны, видеосъемку, поиск и подготовку помещения, питания. Он должен подготовить сувенирную продукцию и выставку на свежем воздухе, разработать концертную программу.



Концертная программа должна в себя включать торжественное открытие, награждение и творческие номера. Подрядчику предстоит привлечь русско- и татаро-говорящего ведущих, наградную группу из четырех человек, обеспечить участие музыкальных и танцевальных коллективов, хора и вокалистов, и подготовить подарки для награждений. За сценарий и общую концепцию ответственность несет также исполнитель.

Фото: Максим Платонов (День машиностроителя-2016)

Также подрядчик несет ответственность за проживание режиссерско-постановочной группы (около 30 человек) не менее, чем на сутки и проживание актерской группы (около 15 человек) не менее, чем на двое суток в гостинице.

Всего на событии вместе с организаторами будет присутствовать не менее 750 человек. Исполнителю предстоит арендовать зал площадью не менее 3 тысяч квадратных метров.

День машиностроителя отмечают каждое последнее воскресенье сентября. В этом году он выпал на 25 сентября.

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Елизавета Пуншева