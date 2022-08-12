Житель Казани вернул банку 655 тысяч рублей после ареста его Mercedes-Benz

Житель Казани выплатил банку 655 тысяч рублей, взятые в качестве потребительского кредита, после того как судебные приставы арестовали его автомобиль Mercedes-Benz, сообщили в пресс-службе УФССП России по Татарстану.



Казанец не выполнял условия договора, заключенного с банком, поэтому было возбуждено исполнительное производство. У ГИБДД имелись данные о машине Mercedes-Benz в собственности должника, но обнаружить авто во дворе дома, где он проживал, не удавалось.

На днях казанец приехал на машине в банк, где взял кредит, а домой вернулся пешком. Приставы арестовали автомобиль около банка и оставили на ответственное хранение кредитной организации.

У должника было десять дней, чтобы погасить долг — по истечении срока иномарку должны были реализовать в счет погашения долга. Но мужчина рассчитался с банком гораздо быстрее, в том числе внес исполнительский сбор — 45 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Судебные приставы Татарстана с начала 2022 года взыскали в бюджет республики более 1 миллиарда рублей по налоговым платежам. Всего за семь месяцев приставы арестовали имущество по производствам о взыскании налоговых платежей более 2,3 тысячи раз — общая сумма превысила 635 миллионов рублей.

В Татарстане за первые 6 месяцев 2022 года взыскали 324 млн рублей задолженности по ЖКУ, задолженность по заработной плате за указанный период взыскана в сумме 91 млн рублей.

Более 60% взыскиваемых штрафов в Татарстане — штрафы ГАИ. За первые 6 месяцев текущего года приставы исполнили почти 380 тысяч постановлений ГИБДД на сумму свыше 240 млн рублей.

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Маргарита Головатенко