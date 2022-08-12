Приставы Татарстана взыскали более 1 млрд рублей по налогам с начала года

Фото: Ринат Назметдинов

Судебные приставы Татарстана с начала 2022 года взыскали в бюджет республики более 1 миллиарда рублей по налоговым платежам, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.



Всего за семь месяцев приставы арестовали имущество по производствам о взыскании налоговых платежей более 2,3 тысячи раз — общая сумма превысила 635 миллионов рублей.

УФССП России по Татарстану напоминает, что арест имущества запрещает им распоряжаться, а при необходимости должнику могут ограничить права пользования имуществом или изъять его. Жителям республики рекомендуют своевременно погашать долги.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за первые 6 месяцев 2022 года взыскали 324 млн рублей задолженности по ЖКУ, задолженность по заработной плате за указанный период взыскана в сумме 91 млн рублей.



Более 60% взыскиваемых штрафов в Татарстане — штрафы ГАИ. За первые 6 месяцев текущего года приставы исполнили почти 380 тысяч постановлений ГИБДД на сумму свыше 240 млн рублей.



По итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане должники выплатили алименты на 291 миллион рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко