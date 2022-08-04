В Казани сократилось число пляжей, на которых не рекомендуется купаться
В Казани два из пяти муниципальных пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. На прошлой неделе их было три.
На сегодняшний день казанцам не рекомендуют купаться на пляжах «Комсомольский» и «Озеро Большое Лебяжье». Для купания доступны пляжи «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Озеро Глубокое».
Жителям Татарстана не рекомендуется купаться на пляжах Мамадыша и Лениногорска, так как анализ показал, что вода в них не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
По санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям, гигиеническим требованиям не соответствуют пляжи Лаишево и Муслюмово, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.
По паразитологическим показателям по-прежнему не соответствует гигиеническим требованиям городской пляж Мензелинска на правом берегу реки Мензели. Там обнаружены цисты балантидии.
Напомним, в столице Татарстана для купания оборудованы только пять муниципальных пляжей. Это «Озеро Комсомольское», «Озеро Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Озеро Глубокое».
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