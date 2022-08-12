В Татарстане осудили за мошенничество бывшего полицейского, «помогавшего» судье отмыться от взяток за 5 млн

В Татарстане бывшего инспектора ДПС ГИБДД МВД по РТ осудили по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) — он пообещал одной судье, что та избежит наказания за посредничество во взяточничестве, если передаст через него должностным лицам 5 миллионов рублей, сообщили СУ СК России по республике.



В 2017 году следственное управление расследовало уголовное дело о посредничестве во взяточничестве против трех татарстанцев. Тогда правоохранители получили данные, указывавшие на причастность мировой судьи судебного участка №1 Кировского района Казани. Как только она поняла, что на нее возбудят дело, то через знакомую обратилась к вышеназванному инспектору, чтобы он помог ей избежать наказания.

Полицейский позиционировал себя как человек с большими связями в органах. Он сообщил судье, что сможет помочь — для этого она должна была передать через него должностным лицам 5 миллионов, что она и сделала в октябре 2017-го.

В последующем судью все-таки признали виновной в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы. Она написала явку с повинной и сообщила об обстоятельствах передачи денег сотруднику полиции.

Мужчине назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане мошенники обманули трех пенсионерок из Зеленодольского района — общая сумма ущерба составила 975 тысяч рублей. Злоумышленники действовали по классической схеме «ваш родственник попал в ДТП, ему нужна помощь».

До этого 41-летнюю жительницу Татарстана осудили за присвоение денег с продажи квартиры своей «клиентки» — она предложила жительнице Зеленодольска риелторские услуги. После того как квартиру «клиентки» реализовали, она присвоила себе более 840 тысяч рублей с ее продажи. Потерпевшая раскрыла обман и обратилась в полицию.

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Маргарита Головатенко