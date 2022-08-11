В Татарстане мошенники обманули троих пенсионерок почти на 1 миллион рублей

В Татарстане мошенники обманули троих пенсионерок из Зеленодольского района — общая сумма ущерба составила 975 тысяч рублей. Злоумышленники действовали по классической схеме «ваш родственник попал в ДТП, ему нужна помощь», сообщили в МВД по республике.



Неизвестные рассказывали о родственнике, которому якобы нужны деньги для оказания помощи после аварии. Пенсионерки 1933, 1936 и 1942 годов рождения передали деньги через курьера от мошенников.

По фактам мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Фото: Максим Платонов

41-летнюю жительницу Татарстана осудили за присвоение денег с продажи квартиры своей «клиентки» — она предложила жительнице Зеленодольска риелторские услуги. После того как квартиру «клиентки» реализовали, она присвоила себе более 840 тысяч рублей с ее продажи. Потерпевшая раскрыла обман и обратилась в полицию.

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Маргарита Головатенко