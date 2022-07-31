В Казани ограничение движения по улице Ульянова-Ленина продлили до 26 июня 2023 года

В Казани продлили ограничение движения по улице по улице Ульянова-Ленина из-за работ по реконструкции дома, где в 1887 году жил Владимир Ленин, сообщили в мэрии города.

До 26 июня 2023 года будет ограничено движение транспорта возле здания №24 по ул.Ульянова-Ленина.

Фото: t.me/arhitekturasi

Дом Евдокии Ростовой 1886 года постройки, расположенный на улице Ульянова-Ленина в Казани, в котором несколько месяцев жил 17-летний студент Владимир Ульянов, начали реставрировать в начале июля. Планируется, что деревянная постройка будет сначала полностью разобрана, а затем воссоздана на прежнем месте в ее историческом облике. Работы планируется завершить до 2024 года. Однако местные жители опасаются, что реставрация станет лишь ширмой для строительства 5-этажного дома с подземной парковкой. В ситуации разбиралось «Реальное время».



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Максим Кокунин