В Челнах увеличилось число обращений в инфекционную больницу в связи с COVID-19

В Набережных Челнах инфекционная больница фиксирует рост обращений граждан в связи с COVID-19. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист управления здравоохранения Татьяна Аглямова.

Стационар медучреждения рассчитан на 300 коек. Сейчас там находятся порядка 50-60 больных с COVID-19.

Большая часть пациентов из группы риска: пожилые пациенты, перенесшие ранее инсульт, имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания, сердечную недостаточность, перенесшие операцию на сердце, аутоиммунные заболевания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Обращаемость в приемный покой увеличилась в два раза. Если 3-4 недели назад, в среднем приходили 60 человек в сутки, то сейчас ежедневно 120 человек, — приводит слова Аглямовой пресс-служба мэрии Челнов.

Не всех пришедших госпитализируют, но в обязательном порядке тестируют.

— На нас зациклены соседние города, вся Закамская зона: Нижнекамск, Заинск, Елабуга, Альметьевск, — пояснила специалист.

При увеличении объема обращений, лечебное учреждение перестроится на работу исключительно с COVID-19.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 82 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 154 534 случая COVID-19, за сутки госпитализировали 56 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина