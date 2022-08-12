В Минэкономразвития ожидают инфляцию по итогам 2022 года ниже 14%

По итогам 2022 года инфляция может быть ниже 14%, такой прогноз озвучили «Известиям» в Минэкономразвития.



В России второй месяц подряд фиксируется дефляция, поэтому рост цен на потребительском рынке на конец года будет ниже майского прогноза в 17,5%. Обновленный прогноз социально-экономического развития министерство представит в соответствии с графиком бюджетного процесса.

Прогноз Минэкономразвития укладывается в ожидания Банка России — согласно прогнозу ЦБ, рост цен в этом году составит 12—15%.

Фото: Илья Репин

В России годовая инфляция в июле замедлилась до 15,1% против 15,9% в июне. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,39%



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Маргарита Головатенко