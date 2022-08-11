СМИ: Россия взяла под контроль месторождения на $12,4 триллионов на Украине

После начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12,4 триллиона. Об этом пишет The Washington Post.

Сейчас под российским контролем сейчас находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного газа, 42% — металлов и треть месторождений редкоземельных элементов, включая необходимый для производства аккумуляторов литий. Также Украина лишилась крупных месторождений урана, золота и известняка.

Газета отмечает, что все эти месторождения нужны для производства высокотехнологичной продукции от микроэлектроники до комплектующих для авиации. Это может затруднить Западу поиск альтернатив импорту из России и Китая.

В марте австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от инвестиций в российские проекты. В 2006—2010 годах ей принадлежали доли в ряде компаний, имевших лицензии на разведку и добычу углеводородов в Саратовской области и Коми. Позже британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell начал выходить из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2».



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Татьяна Леухина