Татарстан намерен развивать эффективность закупок ведением соцсетей и просветительскими мероприятиями

Фото: Максим Платонов (архив)

Госкомитет Татарстана по закупкам задумал развить и обеспечить эффективность закупок. Делать это планируется, в частности, с помощью ведения его официальных аккаунтов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» и проведением просветительских мероприятий с заказчиками республики.

На данный момент Госкомитет Татарстана по закупкам уже завершил поиск исполнителя, который займется этими и другими работами. Заплатят ему более 4,3 миллиона рублей из республиканского бюджета. Кто получил контракт — неизвестно.

Исполнителю предстоит каждый день размещать в соцсетях Госкомитета Татарстана по закупкам как минимум одну профильную новость с медиаконтентом, организовать и провести республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Победителю готовы вручить 25 тысяч рублей.

В обязанности исполнителя также входит проведение в Казани и и других городах Татарстана не менее двух просветительских мероприятий в формате совещаний, семинаров и вебинаров по вопросам реализации Федерального закона №44.

Также исполнитель займется мониторингом закупок, проводимых в Татарстане. Он должен предоставлять ежеквартальный отчет, в котором отражаются общее количество проведенных процедур определения поставщика, итоговое число заключенных контрактов с детализацией по сферам деятельности и тому подобное.

Фото: realnoevremya.ru

Исполнителю поручается и организация мониторинга проектов контрактов, размещаемых государственными и муниципальными заказчиками Татарстана на предмет содержания требования к поставщику, предусматривающего его гарантию, а также отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Особое внимание уделят мониторингу закупок продуктов питания. Исполнитель должен отслеживать контракты со снижением цены более 25% от начальной, расторгнутые контракты, а также те, в которых поставщик зарегистрирован за пределами Татарстана, следует из документации на портале госзакупок.

Исполнитель также должен актуализировать базу нормативно-правовых актов в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, размещается на сайте Госкомитета Татарстана по закупкам. В его обязанности входит и консультирование участников закупок и заказчиков по вопросам осуществления закупок.

В Татарстане 21% закупок, которые компании разместили в 2020—2021 годах, приходилось на «недружественные страны». Выявлено свыше 12 тысяч закупаемых в них позиций.



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Татьяна Демина