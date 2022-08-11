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«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» в матче волейбольного турнира всероссийской Спартакиады

21:22, 11.08.2022
«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» в матче волейбольного турнира всероссийской Спартакиады
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» в матче волейбольного турнира всероссийской Спартакиады. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 3:1 (25:19, 25:27, 25:16, 25:19).

Первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта стартовала уже 10 августа. Казань примет соревнования по 11 дисциплинам. В Казани пройдут соревнования по волейболу, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо. Сборная Татарстана на этом турнире будет состоять из 400 человек.

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Татьяна Леухина
СпортВолейбол Татарстан

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