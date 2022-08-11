В казанском экстрим-парке «Урам» пройдет первый детский фестиваль уличной культуры

В казанском экстрим-парке «Урам» 14 августа пройдет первый детский фестиваль уличной культуры Extreme child. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

В воскресенье там пройдут мастер-классы и соревнования по экстремальным видам спорта, открытые тренировки по боксу и джиу-джитсу, турнир по стритболу, танцевальные батлы и мастер-классы по диджеингу. Во всех мероприятиях смогут принять участие дети в возрасте от 6 до 16 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В эйр-парке пройдут мастер-классы по ВМХ (разновидность велосипеда) и трюках. После них участников ждут соревнования по ВМХ в двух возрастных категориях (6—11 лет, 12—16 лет) и контесты по самокату. Для ВМХ-райдеров также пройдет соревнование на самый высокий прыжок на велосипеде и скоростные заезды на памп-треке.

Фестиваль начнется в 13—00. Для всех желающих будет работать игровая зона на открытом воздухе.

В конце июля в казанском экстрим-парке «Урам» между IT-компаниями региона прошла спортивно-развлекательная спартакиада «Цифровиада», приуроченная к Году цифровизации в Татарстане. Спортивный праздник посетили более 5 тысяч жителей республики.

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Татьяна Леухина