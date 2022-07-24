«Цифровиаду» в казанском парке «Урам» вчера посетили более 5 тысяч татарстанцев

Фото: предоставлено пресс-службой серии спортивных мероприятий Timerman

В казанском экстрим-парке «Урам» между IT-компаниями региона в эту субботу прошла спортивно-развлекательная спартакиада «Цифровиада», приуроченная к Году цифровизации в Татарстане. Спортивный праздник посетили более 5 тысяч жителей республики.

Участники сдавали ГТО нормативы, посетили занятия по йоге, игры по стритболу и волейболу. Для детей провели мастер-классы, их посетили более 1 170 ребят. Уже через час после открытия площадок в программу добавился турнир по шахматам, зона приставок и зона настольных игр.

Фото: предоставлено пресс-службой серии спортивных мероприятий Timerman

Также в рамках «Цифровиады» прошел финальный матч по мини-футболу: первенство в командном матче завоевала российская телекоммуникационная компания «Эр-телеком».

Параллельно проходил турнир по стритболу — победу в нем одержала команда «Паллада». Второе и третье места заняли «Таттелеком» и «Школа 21» соответственно.



В конце июня в экстрим-парке «Урам» проходило празднование Дня молодежи. Мероприятие посетили 130 тысяч человек.



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Татьяна Леухина