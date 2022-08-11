МРОТ в России предложили увеличить до 30 тысяч рублей — это много или мало?

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России до 30 тысяч рублей в месяц. Такую сумму они предлагают установить с 1 января 2023 года.

— Это составляет около 200% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Следует отметить, что в развитых и развивающихся странах Азии, Европы, Латинской Америке МРОТ как минимум в два раза выше прожиточного минимума, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Через повышение МРОТ до 30 тысячи рублей депутаты хотят добиться снижения уровня нищеты в стране в условиях санкций и роста инфляции, а также снизить социальную напряженность и обеспечить рост совокупного спроса. Все это, по их задумке, поспособствует развитию отраслей отечественной экономики.

30 тысяч рублей — это:

$496, или €486, по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. Два сегодняшних МРОТа россиянина — с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда составляет 15 279 рублей.

— с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда составляет 15 279 рублей. Два прожиточных минимума трудоспособного россиянина — на 1 июня он составил 15 172 рубля.

— на 1 июня он составил 15 172 рубля. Меньше половины среднемесячной номинальной зарплаты — по данным Росстата, в мае она составила 62 457 рублей.

— по данным Росстата, в мае она составила 62 457 рублей. 1/28 месячной зарплаты президента России Владимира Путина — при 10,2 млн дохода главы государства за 2021 год в месяц он зарабатывал порядка 850 тысяч.

— при 10,2 млн дохода главы государства за 2021 год в месяц он зарабатывал порядка 850 тысяч. На 3,5 тысячи меньше справедливого, по мнению жителей Казани, МРОТ — они называли сумму в 33,5 тысячи рублей.

— они называли сумму в 33,5 тысячи рублей. 967 поездок на общественном транспорте Казани — при безналичной оплате у пассажира списывают 31 рубль.

— при безналичной оплате у пассажира списывают 31 рубль. В 1,7 раза больше средней пенсии в России — по данным Росстата, по итогам первого полугодия она составила 17 167 рублей.

— по данным Росстата, по итогам первого полугодия она составила 17 167 рублей. В 1,5 раза больше суммы, которою хотели установить в качестве МРОТ с 1 января 2022 — группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предлагали 20 тысяч рублей.



— группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предлагали 20 тысяч рублей. Чуть меньше трех минимальных зарплат в Белоруссии — она составляет 480,96 белорусских, или 11,3 тысячи российских рублей

— она составляет 480,96 белорусских, или 11,3 тысячи российских рублей Штраф за вождение в нетрезвом виде — по КоАП РФ автомобилисту, севшему за руль пьяным, грозит 30 тысяч рублей штрафа.

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Татьяна Демина