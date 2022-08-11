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Суд продлил меру пресечения экс-директору «Метроэлектротранса»

15:59, 11.08.2022
Суд продлил меру пресечения экс-директору «Метроэлектротранса»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Советский суд Казани продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий экс-гендиректору МУП «Метроэлектротранс» Асфану Галявову до 15 октября. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Галявов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июля Верховный суд Татарстана освободил от домашнего ареста обвиняемого в афере экс-директора МУП «Метроэлектротранс». По версии следствия, Галявов похитил 12 млн рублей, предоставленных в 2019 году «Метроэлектротрансу» на переподготовку сотрудников предпенсионного возраста в рамках нацпроекта «Демография». Все детали дела — в материале «Реального времени».

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