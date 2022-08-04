В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов — список
Власти Казани издали очередное постановление о сносе самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие документы опубликованы в сборнике документов мэрии города.
Демонтажу в Вахитовском и Приволжском районах подлежат:
- Гаражи по ул. Авангардной, вблизи дома №153;
- Гараж и будка на ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №97;
- Гаражи по ул. Академика Завойского, вблизи дома №8
Собственники указанных объектов должны были добровольно снести их до 3 августа. Принудительный демонтаж выполнят до 29 августа.
Демонтажу в Советском районе подлежат:
- Гаражи на улице Искра, 1;
- Ограждения и гаражи на ул. Николая Ершова, 55б;
- Гаражи по ул.Николая Ершова, 53;
- Гаражи по ул. Академика Завойского, вблизи дома №5;
- Ограждения по ул. Минской, вблизи дома №20;
- Ограждения по ул. Ново-Азинской, 2;
- Металлический объект с ограждением по ул. Тополевой, 2;
- Гараж по ул. Курчатова, 5;
- Гараж по ул. Мирсая Амира, 1;
- Ограждения по ул. Олонецкой, 4а;
- Ограждения, шлагбаум, будка охранника по на Ю. Фучика, 82;
- Ограждения по ул. Тыныч, 3;
- Ограждения по Крутой, 2 и Новоселья 4, 6, 10;
- Гараж по ул. Мира, 5а
Собственники движимых объектов должны добровольно их демонтировать до 10 августа. Крайний срок сноса в принудительном порядке — 30 ноября.
Неделю назад казанские власти также выпустили постановление о сносе нескольких самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Их список — по ссылке.
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