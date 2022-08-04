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В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов — список

11:22, 04.08.2022
В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов — список
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани издали очередное постановление о сносе самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие документы опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу в Вахитовском и Приволжском районах подлежат:

  • Гаражи по ул. Авангардной, вблизи дома №153;
  • Гараж и будка на ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №97;
  • Гаражи по ул. Академика Завойского, вблизи дома №8

Собственники указанных объектов должны были добровольно снести их до 3 августа. Принудительный демонтаж выполнят до 29 августа.

Фото: realnoevremya.ru

Демонтажу в Советском районе подлежат:

  • Гаражи на улице Искра, 1;
  • Ограждения и гаражи на ул. Николая Ершова, 55б;
  • Гаражи по ул.Николая Ершова, 53;
  • Гаражи по ул. Академика Завойского, вблизи дома №5;
  • Ограждения по ул. Минской, вблизи дома №20;
  • Ограждения по ул. Ново-Азинской, 2;
  • Металлический объект с ограждением по ул. Тополевой, 2;
  • Гараж по ул. Курчатова, 5;
  • Гараж по ул. Мирсая Амира, 1;
  • Ограждения по ул. Олонецкой, 4а;
  • Ограждения, шлагбаум, будка охранника по на Ю. Фучика, 82;
  • Ограждения по ул. Тыныч, 3;
  • Ограждения по Крутой, 2 и Новоселья 4, 6, 10;
  • Гараж по ул. Мира, 5а
Фото: realnoevremya.ru

Собственники движимых объектов должны добровольно их демонтировать до 10 августа. Крайний срок сноса в принудительном порядке — 30 ноября.

Неделю назад казанские власти также выпустили постановление о сносе нескольких самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Их список — по ссылке.

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Елизавета Пуншева
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