В Казани на озере Большое Чуйково утонул мужчина
В четверг, 11 августа, на озере Большое Чуйково в Казани утонул мужчина. Спасатели извлекли его тело из воды в 7.15, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Место не было оборудовано для купания. Тело извлекли с поверхности воды в 30 метрах от берега и передали сотрудникам полиции. Личность мужчины и причину происшествия предстоит установить.
Вчера сообщалось, что возле населенного пункта Татарские Ямалы Актанышского района Татарстана спасатели вытащили из воды тело мужчины 1982 года рождения. Инцидент произошел на реке Белой в необорудованном для купания месте.
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