Татарстанские предприниматели стали лидерами по количеству регистраций на Wildberries

Татарстанские предприниматели стали лидерами по количеству регистраций на Wildberries за 6 месяцев 2022 года. Об этом говорится в исследовании маркетплейса.

С конца июня 2021 года на онлайн-платформу вышли почти 10 тысяч предпринимателей из республики, передает ТАСС.

В первом полугодии к онлайн-платформе впервые присоединились 335 500 представителей российского бизнеса. Их общее число превысило уже 840 тысяч, что почти в 4 раза больше, чем в 2021 году.

Фото: Максим Платонов

В конце июня заместитель премьер-министра республики — министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в Татарстане с начала 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 6 353, до 166 765.

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Татьяна Леухина