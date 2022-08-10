В Актанышском районе утонул мужчина, купаясь в неположенном месте

Возле населенного пункта Татарские Ямалы Актанышского района спасатели вытащили из воды тело мужчины 1982 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Инцидент произошел на реке Белой в необорудованном для купания месте. Водолазы ЗПСО поисково-спасательной службы с глубины 3 метров на расстоянии 10 метров от берега извлекли и передали сотрудникам полиции тело. Причина происшествия устанавливается.

Вчера в Пестречинском районе республики мужчина погиб, купаясь в необорудованном месте.



Во вторник глава МЧС России Александр Куренков призвал подразделения в Татарстане, Московской области, Башкирии, Якутии и Волгоградской области активизировать работу по спасению людей на воде.



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Татьяна Леухина