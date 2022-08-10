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Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 миллиарда — это много или мало?

18:05, 10.08.2022 1
Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 миллиарда — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции компании на $6,9 миллиарда. Такую сумму озвучило Reuters.

Илон Маск объяснил, что вырученные от продажи акций Tesla средства он может направить на финансирование потенциальной сделки с Twitter, если он проиграет в суде. Компания и предприниматель предъявили друг другу встречные иски. Twitter хочет добиться от Илона Маска заключения сделки после того, как он приостановил сделку по причине большого количества бот-аккаунтов на площадке.

По данным Reuters, американский миллиардер с 5 по 9 августа продал около 7,92 миллиона акций Tesla. На сегодняшний день Илону Маску принадлежит более 155 млн акций Tesla — около 15%.

$6,9 миллиарда — это:

  • 416,6 миллиарда рублей, или €6,7 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
  • $871 за одну акцию — Илон Маск продал около 7,92 миллиона акций Tesla.
  • Шестая часть суммы сорвавшейся сделки по покупке Илоном Маском Twitter — она составляла $44 миллиарда.
  • В 36 раз меньше состояния Илона Маска на сегодняшний день — согласно индексу миллиардеров Bloomberg (BBI), оно составляет $250 миллиардов.
  • 276 тысяч самых дешевых Tesla — сообщалось, что компания в этом году выпустит самый бюджетный электрокар за $25 тысяч.
  • В 2,5 раза меньше суммы, которую Илон Маск потерял после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%, — почти $17 миллиардов.
  • 15,6 тысячи акций американского холдинга Berkshire Hathaway Inc. — на сегодняшний торгах одна акция стоит почти $443 тысячи.
  • 4,6 миллиарда акций КАМАЗа — на московской бирже одна ценная бумага торгуется за 90 рублей, или $1,5 по курсу ЦБ.
  • 442 миллиона акций Mercedes-Benz Group — одна акция торгуется за $15,6.

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Татьяна Демина
Бизнес Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:35
    вот нас это вообще никак не касается
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