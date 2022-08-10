Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 миллиарда — это много или мало?
Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции компании на $6,9 миллиарда. Такую сумму озвучило Reuters.
Илон Маск объяснил, что вырученные от продажи акций Tesla средства он может направить на финансирование потенциальной сделки с Twitter, если он проиграет в суде. Компания и предприниматель предъявили друг другу встречные иски. Twitter хочет добиться от Илона Маска заключения сделки после того, как он приостановил сделку по причине большого количества бот-аккаунтов на площадке.
По данным Reuters, американский миллиардер с 5 по 9 августа продал около 7,92 миллиона акций Tesla. На сегодняшний день Илону Маску принадлежит более 155 млн акций Tesla — около 15%.
$6,9 миллиарда — это:
- 416,6 миллиарда рублей, или €6,7 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
- $871 за одну акцию — Илон Маск продал около 7,92 миллиона акций Tesla.
- Шестая часть суммы сорвавшейся сделки по покупке Илоном Маском Twitter — она составляла $44 миллиарда.
- В 36 раз меньше состояния Илона Маска на сегодняшний день — согласно индексу миллиардеров Bloomberg (BBI), оно составляет $250 миллиардов.
- 276 тысяч самых дешевых Tesla — сообщалось, что компания в этом году выпустит самый бюджетный электрокар за $25 тысяч.
- В 2,5 раза меньше суммы, которую Илон Маск потерял после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%, — почти $17 миллиардов.
- 15,6 тысячи акций американского холдинга Berkshire Hathaway Inc. — на сегодняшний торгах одна акция стоит почти $443 тысячи.
- 4,6 миллиарда акций КАМАЗа — на московской бирже одна ценная бумага торгуется за 90 рублей, или $1,5 по курсу ЦБ.
- 442 миллиона акций Mercedes-Benz Group — одна акция торгуется за $15,6.
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