Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 миллиарда — это много или мало?

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции компании на $6,9 миллиарда. Такую сумму озвучило Reuters.

Илон Маск объяснил, что вырученные от продажи акций Tesla средства он может направить на финансирование потенциальной сделки с Twitter, если он проиграет в суде. Компания и предприниматель предъявили друг другу встречные иски. Twitter хочет добиться от Илона Маска заключения сделки после того, как он приостановил сделку по причине большого количества бот-аккаунтов на площадке.



По данным Reuters, американский миллиардер с 5 по 9 августа продал около 7,92 миллиона акций Tesla. На сегодняшний день Илону Маску принадлежит более 155 млн акций Tesla — около 15%.



$6,9 миллиарда — это:

416,6 миллиарда рублей , или €6,7 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. $871 за одну акцию — Илон Маск продал около 7,92 миллиона акций Tesla.

— Илон Маск продал около 7,92 миллиона акций Tesla. Шестая часть суммы сорвавшейся сделки по покупке Илоном Маском Twitter — она составляла $44 миллиарда.

— она составляла $44 миллиарда. В 36 раз меньше состояния Илона Маска на сегодняшний день — согласно индексу миллиардеров Bloomberg (BBI), оно составляет $250 миллиардов.



— согласно индексу миллиардеров Bloomberg (BBI), оно составляет $250 миллиардов. 276 тысяч самых дешевых Tesla — сообщалось, что компания в этом году выпустит самый бюджетный электрокар за $25 тысяч.



— сообщалось, что компания в этом году выпустит самый бюджетный электрокар за $25 тысяч. В 2,5 раза меньше суммы, которую Илон Маск потерял после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%, — почти $17 миллиардов.



— почти $17 миллиардов. 15,6 тысячи акций американского холдинга Berkshire Hathaway Inc. — на сегодняшний торгах одна акция стоит почти $443 тысячи.

— на сегодняшний торгах одна акция стоит почти $443 тысячи. 4,6 миллиарда акций КАМАЗа — на московской бирже одна ценная бумага торгуется за 90 рублей, или $1,5 по курсу ЦБ.

— на московской бирже одна ценная бумага торгуется за 90 рублей, или $1,5 по курсу ЦБ. 442 миллиона акций Mercedes-Benz Group — одна акция торгуется за $15,6.

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Татьяна Демина