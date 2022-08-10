Избран новый гендиректор АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»

Новым генеральным директором АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» назначен Альберт Ахметзянов, до сих пор занимавший пост первого заместителя генерального директора казанского научно-исследовательского и проектно-конструкторского центра в области создания современного компрессорного оборудования.

Новый шеф института приступает к работе с 1 сентября этого года. Решение об этом принято на внеочередном собрании акционеров общества, прошедшем 9 августа. «Настоящим АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» сообщает, что на основании ВОСА (протокол №1.08-2022 от 09.08.2022) генеральным директором АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» с 01.09.2022 г. избран Ахметзянов Альберт Мингаязович», — говорится в сообщении компании.

Смена руководства связана с уходом бессменного руководителя предприятия Евгения Ибрагимова. Как сообщало «Реальное время», он переходит на новую должность — замдиректора по импортозамещению, которую специально создают в составе УК «Группа ГМС». При этом он не переезжает в Москву, а остается в Казани и будет участвовать в деятельности компании в новом статусе.



Евгений Ибрагимов идет на повышение

Бессменный глава казанского научно-исследовательского и проектно-конструкторского центра в области создания современного компрессорного оборудования АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» (входит в Группу ГМС) Евгений Ибрагимов руководил институтом восемь лет, возглавив его в августе 2014 года, уйдя с должности управляющего директора АО «Казанькомпрессормаш».

Фото: realnoevremya.ru, источник: grouphms.ru

Заявление о его уходе рассматривали 9 августа на внеочередном собрании акционеров общества. Как рассказали источники издания, смена руководства на предприятии связана с повышением Ибрагимова в структуре ГМС. Он принял предложение руководства управляющей компании возглавить новое направление — поиск и разработку вариантов по импортозамещению широкой номенклатуры газоперекачивающей техники для нефтегазового комплекса.

В должности заместителя директора УК по импортозамещению Ибрагимов будет находиться в непосредственном подчинении первого заместителя — финансового директора Кирилла Молчанова. Юридически он будет состоять в бизнес-единице «ГМС Компрессоры», которую курирует член совета директоров ГМС и главный управляющий директор этой организации Юрий Скрынник. Вместе с тем в структуре УК ГМС немало профильных заместителей, которые занимаются производством, наукой, сервисом и связями с органами власти, так что новичку придется взаимодействовать с каждым из них.

Луиза Игнатьева