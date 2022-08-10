Бизнесмена из Челнов задержали по подозрению в продаже спиртных напитков двойного назначения

Фото: МВД по Татарстану

В Набережных Челнах задержали 54-летнего бизнесмена по подозрению в незаконной реализации спиртосодержащей продукции. Ее образцы направили на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

— В ходе осмотра помещений принадлежавших бизнесмену магазинов обнаружено и изъято порядка 1 650 флаконов спиртосодержащей жидкости различных наименований объемом 0,1 л каждый, — сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Еще 750 таких же бутылок, пятилитровый баллон и тетрадь, где велись финансовые записи, нашли в машине бизнесмена.

Еще 800 флаконов со спиртосодержащей жидкостью и 14 бутылок водки различных наименований обнаружили в гаражном боксе в одном из городских ГСК. В итоге у челнинского предпринимателя изъято более 320 литров спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Фото: МВД по Татарстану

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике в первом полугодии 2022 года от острых отравлений алкоголесодержащей продукцией умерли 123 человека. Это на 3,2% больше, чем за январь — июнь прошлого года.



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Татьяна Демина