Первые фиджитал-соревнования по подготовке к «Играм будущего» стартуют в Казани с 18 сентября

Первые фиджитал-соревнования по подготовке к «Играм будущего» стартуют в Казани уже в сентябре — ноябре этого года, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин в своем telegram-канале.



Первый турнир состоится 18—24 сентября по 4 дисциплинам:

фиджитал-футбол (FIFA + футзал);

фиджитал-баскетбол (NBA + стритбол);

Beat Saber — VR-игра, в которой участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки;

гонки дронов.

— Фиджитал-спорт — новое направление, которое пришло к нам вместе с цифровизацией. Символично, что именно в Год цифровизации в Татарстане Казань принимает первые фиджитал-соревнования, — отметил Хайруллин.

Фото: Ринат Назметдинов

Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По задумке сентябрьский тестовый турнир перед организацией «Игр будущего» позволит как спортсменам, так и организаторам понять, на чем необходимо сделать акцент во время подготовки основных состязаний. До конца года организаторы планируют провести в Казани тестовые турниры и по остальным дисциплинам, рассказывал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В июле Хайруллин отмечал, что для проведения «Игр будущего» в Казани в 2024 году не потребуются строительство и прокладка новых сетей для интернета, поскольку в Татарстане уже создали IT-инфраструктуру:

— У нас есть возможности в любых спортивных объектах, начиная от «Татнефть-Арены» и заканчивая «Казань Экспо». Мы будем внимательно смотреть, чтобы внутренние сети wi-fi, которые будут загружены максимально зрителями, работали и справлялись. У нас в этом плане есть опыт, мы проводили большие мероприятия в Казани, — утверждал он.



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Маргарита Головатенко