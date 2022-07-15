В Татарстане создали IT-инфраструктуру для «Игр будущего»

Для проведения «Игр будущего» в Казани в 2024 году не потребуется строительство и прокладка новых сетей для интернета, поскольку в Татарстане уже создали IT-инфраструктуру, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.



— У нас есть возможности в любых спортивных объектах, начиная от «Татнефть-Арены» и заканчивая «Казань Экспо». Мы будем внимательно смотреть, чтобы внутренние сети wi-fi, которые будут загружены максимально зрителями, работали и справлялись. У нас в этом плане есть опыт, мы проводили большие мероприятия в Казани, — приводит ТАСС его слова.

В начале недели Хайруллин сообщил, что власти Татарстана планируют принять участие в конкурсе на открытие региональной федерации фиджитал-спорта.



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Маргарита Головатенко