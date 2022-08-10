В субботу в Казани ограничат движение по мосту «Миллениум»

В Казани в ближайшую субботу временно ограничат движение по мосту «Миллениум». Это связано с проведением в городе чемпионата России по триатлону спорта слепых и всероссийских соревнований по триатлону среди юношей и девушек.

Для движения 13 августа с 6:30 до 11:00 закроют «Миллениум» в направлении от ул.Вишневского к ул.Фатыха Амирхана. В обратном направлении движение по мосту будет осуществляться в обычном режиме, предупреждает мэрия города.

Фото: kzn.ru

Кроме того, 13 августа с 6:30 до 11:00 для транспорта закроют следующие участки:

ул.Вишневского, от пересечения с ул.Достоевского по направлению к «Миллениуму»;



ул.Фатыха Амирхана, от «Миллениума» до здания №1г;

съезд с ул.Вишневского на ул.Подлужную, выезд с ул.Подлужной на «Миллениум».

Напомним, 13 августа в Казани временно изменятся маршруты движения автобусов, проезжающих по мосту «Миллениум». Это касается автобусов №43, №54 и №28а.

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Татьяна Демина