В Лаишевском районе провели отопление в столовую лагеря детдома — видео

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В Лаишевском районе провели отопление в столовую лагеря детского дома. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сбор средств в начале лета организовала инициативная группа «Чужих детей не бывает». Для воспитанников лаишевского детдома лагерь — единственное место, где они могут провести каникулы.

Татарстанцы активно переводили деньги. На эти цели потребовалось 342 тысячи рублей. Не остались в стороне и хоккеисты «Ак Барса». Больше 100 тысяч рублей перевел нападающий Михаил Глухов.

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Татьяна Леухина