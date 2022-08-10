В Казани в выходные пройдет фестиваль сладостей

В Казани на Кремлевской набережной 13 и 14 августа пройдет фестиваль сладостей. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На площадке фестиваля гости могут полакомиться десертами «Дыхание дракона», гонконгскими вафлями, сливочными и фруктовыми ирисками, восточными и арабскими сладостями, трдельниками, шоколадной колбасой, сырными трюфелями и многими другими сладостями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В программе мероприятия — мастер-классы, игры, аквагрим, танцевальные и вокальные номера. Фестиваль будет проходить с 11:00 до 23:00.

В конце июля в Казани в парке Горького проходил фестиваль мороженого. Его посетили более 20 тысяч человек.

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Татьяна Леухина