Фестиваль мороженого в парке Горького посетили 20 тысяч казанцев

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль мороженого, который проходил в минувшие выходные в казанском ЦПКиО им. Горького. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Свою продукцию на мероприятии представляли 20 производителей десертов и лимонадов. Перед гостями фестиваля выступили известные казанские музыканты и диджеи, для маленьких казанцев организовали развлечения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о том, как проходил фестиваль — в фоторепортаже «Реального времени». Также в минувшие выходные на территории Старо-Татарской слободы и набережной озера Кабан прошел фестиваль современной татарской культуры «Печән Базары».

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Татьяна Леухина