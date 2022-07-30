Холодный десерт среди жаркого лета: как проходит фестиваль мороженого в парке Горького

16:07, 30.07.2022 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

30 и 31 июля в казанском парке им.Горького в четвертый раз проходит фестиваль мороженого. Более 20 производителей представят горожанам гавайские, скульптурные и жареные холодные десерты, а также мороженое в кокосе и в гранулах. Гастрономический праздник будет сопровождаться насыщенной развлекательной программой.


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