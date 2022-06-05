В Казани в конце августа пройдет Финал Спартакиады по академической гребле

В Казани пройдет финальный турнир Всероссийской спартакиады по академической гребле с 25 по 29 августа. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

— С Министерством спорта России был проведен ряд консультаций. Нам предложили провести турнир в Казани, и мы с этим согласны, — приводит ТАСС его слова.

Фото: ru.wikipedia.org

В апреле стало известно, что в столице Татарстана в три этапа пройдет международный турнир по водным видам спорта «Кубок Дружбы». Первый этап состоится в конце июля, второй — в конце ноября и финальный — в декабре.



Организаторы международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» планируют пригласить сборные стран Карибского бассейна — Венесуэлы, Аргентины, Кубы, Бразилии.

Татьяна Леухина