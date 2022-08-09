Роспотребнадзор: в России риска распространения генипавируса, выявленного в Китае, практически нет

В России не фиксировали случаев инфицирования новым видом генипавируса «ланъя». Риск его распространения практически отсутствует, заявили в Роспотребнадзоре.

— Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна, — уточнили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А санитарные мероприятия позволяют свести к минимуму вероятность завоза в страну инфекционных заболеваний. В Роспотребнадзоре готовы при необходимости в ближайшее время разработать тест-систему.



Новый вид генипавируса китайские и сингапурские ученые назвали «ланъя», пишет «РИА Новости».

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ранее заявил, что бояться генипавируса не стоит. Этот вирус не будет иметь шансов «вызвать вспышку, не говоря уж об эпидемии».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина