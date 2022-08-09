Вирусолог рассказал о новом виде генипавируса, выявленном в Китае

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что бояться генипавируса не стоит. Так он прокомментировал сообщение о том, что группа ученых из Китая и Сингапура выявила в китайских провинциях 35 заразившихся новым видом этого вируса.

— Он по описанию малопатогенный, не вызывает тяжелых симптомов, — отметил вирусолог.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аграновский добавил, что, по его мнению, этот вирус не будет иметь шансов «вызвать вспышку, не говоря уж об эпидемии».

— Это рутинная, хорошо сделанная работа китайских вирусологов. Специалисты пускай занимаются, общественности беспокоиться пока что абсолютно не о чем, — передает RT слова специалиста.

В конце июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.



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Татьяна Леухина