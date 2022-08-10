Из аэропорта Бегишево запускают новый прямой рейс в Тобольск

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» начала продажу билетов по маршруту «Нижнекамск — Тобольск — Нижнекамск». Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Бегишево».



Вылетать из Бегишево самолеты будут в 10:15, из Тобольска — в 9:20. Время в пути составит 1 час 55 минут.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Перелеты будут выполняться еженедельно по четвергам на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ-200.

В мае из нижнекамского аэропорта запустили прямые рейсы на все российские черноморские курорты. Полеты совершаются в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи.



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Татьяна Леухина