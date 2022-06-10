Из Нижнекамска в Стамбул впервые запускаются авиарейсы

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из нижнекамского аэропорта «Бегишево» в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Старт полетов намечен на 24 июня, рейсы будут выполняться по пятницам. Вылет из «Бегишево» запланирован в 14.50, обратный рейс из Стамбула по субботам в 00.55. Время полета составит около 4,5 часа.

Фото: realnoevremya.ru

На маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.



Ранее прямого авиасообщения между Нижнекамском и Стамбулом не было. Турецкий город будет первым международным направлением Red Wings из Нижнекамска.

В феврале авиакомпания Red Wings объявила о запуске в мае прямых рейсов из аэропорта «Бегишево» на все российские черноморские курорты. Полеты совершаются в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи.



Татьяна Леухина