В Татарстане задержали браконьеров за незаконный вылов водных биоресурсов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Лаишевском районе Татарстана возле деревни Сингели задержали граждан за незаконный вылов водных биологических ресурсов. На место происшествия прибыли полицейские, сообщает Госкомитет республики по биоресурсам.

По данным ведомства, незаконная деятельность осуществлялась на территории государственного природного зоологического заказника «Устье реки Меши». На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ).



Еще одного браконьера за незаконный вылов водных биоресурсов недавно задержали в Спасском районе Татарстана. Инцидент произошел на территории устья Актая и Камы вблизи села Коминтерн.

Диана Жиленкова