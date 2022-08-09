Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до марта 2023 года

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта следующего года. Это связано с проведением спецоперации РФ на Украине.

— По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены, — говорится в тексте сообщения, опубликованном на сайте организации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Lufthansa подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и поддерживать тесные контакты с национальными и международными властями.

Кроме того, компания продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до этой же даты.

Страны Запада после начала Россией спецоперации в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. Кроме того, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли: запрещается продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям.

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Татьяна Леухина