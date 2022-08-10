Специалисты посоветовали россиянам соблюдать социальную дистанцию

Фото: Илья Репин

Доктора медицинских наук Владислав Жемчугов и Николай Малышев призвали россиян соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что на сегодняшний день она необязательна. Об этом сообщает RT.



Николай Малышев напомнил, что социальная дистанция и другие антиковидные ограничения до недавнего времени были обязательными для соблюдения, а на данный момент, в связи с падением роста заболеваемости COVID-19, их выполнение добровольно. Эксперт рекомендует придерживаться их и по сей день, так как это поможет в остановке распространения эпидемии.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов обратил внимание, что людям в пенсионном возрасте стоит быть особенно осторожными, так как именно они попадают в группу риска, чье здоровье наиболее сильно подвержено атаке со стороны коронавируса. Помимо них, за соблюдением противоэпидемических мероприятий стоит следить также гражданам, которые на данный момент времени проходят лечение от онкологических или аутоиммунных заболеваний.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в начале июля Роспотребнадзор принял решение об отмене масочного режима и прочих антиковидных ограничений. При этом уточнялось, что при значительном ухудшении обстановки в стране по росту заболеваемости коронавирусом все отмененные или смягченные ограничения восстановят.

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Данила Сергеев