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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +32 градусов

06:28, 10.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +32 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 10 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Максимальная температура воздуха днем составит +27—32 градуса. В Казани прогнозируется от +28 до +31 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +28—30 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—20 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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