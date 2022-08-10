Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +32 градусов
В среду, 10 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Максимальная температура воздуха днем составит +27—32 градуса. В Казани прогнозируется от +28 до +31 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +28—30 градусов.
Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—20 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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