«Авито» и «ЛизаАлерт» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

Фото: "Авито"

Сервис «Авито» и добровольческое общественное объединение «ЛизаАлерт» подписали меморандум о сотрудничестве. Одним из главных направлений взаимодействия станет организация совместных профилактических проектов в сфере онлайн и оффлайн безопасности.

Также сотрудничество будет осуществляться в рамках запуска механики передачи и покупки вещей в помощь отряду. Помимо этого, в планах — обеспечение добровольцев жильем во время поисковых работ, сообщили в «Авито».

В марте в Татарстане нашли живым пропавшего 14-летнего мальчика. В поисках был задействован отряд «ЛизаАлерт». Ребенок пропал в районе деревни Кзыл-Байрак Тукаевского района, он был одет в двухстороннюю куртку, темно-синие ботинки, черные брюки.

Диана Жиленкова