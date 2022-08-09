Отдел полиции «Савиново» в Казани возглавил Дмитрий Лемперт

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

В казанском отделе полиции «Савиново» представили нового начальника — им стал подполковник полиции Дмитрий Лемперт, который ранее был начальником отдела полиции «Дербышки», сообщили в Управлении МВД России по городу.



Нового назначенца представил полковник полиции Надир Закиров. Он отметил, что новый руководитель — хорошо подготовленный профессионал, который занимался оперативной деятельностью более 14 лет. Он хорошо знает все методы работы, необходимые в борьбе с преступностью.

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

Дмитрий Лемперт закончил Казанский юридический институт МВД РФ. Начал профессиональную деятельность с должности оперуполномоченного уголовного розыска Ново-Савиновского УВД Казани. Там он с 2015 по 2018 годы возглавлял отдел уголовного розыска. В ноябре 2018-го его назначили на должность заместителя начальника отдела полиции «Савиново». Отдел полиции «Дербышки» он возглавлял с 2021 по 2022 год.

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Маргарита Головатенко