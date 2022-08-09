Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре в среду
В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, в среду, 10 августа, в Татарстане местами возможна гроза. При ней порывы ветра могу усиливаться до 15—20 м/с.
Ухудшение погоды ожидается и сегодня. По прогнозу синоптиков, с 10 до 18 часов возможны кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит +28—33 градуса. В Казани прогнозируется от +30 до +32°С. В Набережных Челнах потеплеет до +29—32 градусов.
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