Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +33 градусов
Во вторник, 9 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза.
Максимальная температура воздуха днем составит +28—33 градуса. В Казани прогнозируется от +30 до +32°С. В Набережных Челнах потеплеет до +29—32 градусов.
Ветер северо-восточный умеренный, днем местами при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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