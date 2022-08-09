Новости общества

06:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +33 градусов

06:23, 09.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +33 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 9 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза.

Максимальная температура воздуха днем составит +28—33 градуса. В Казани прогнозируется от +30 до +32°С. В Набережных Челнах потеплеет до +29—32 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер северо-восточный умеренный, днем местами при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также